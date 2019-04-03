На Луганщине проверяют информацию о подкупе избирателей. Новости

На Луганщине правоохранители проверяют информацию о возможном подкупе избирателей. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
«Сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение о том, что 29 марта местная жительница раздавала гражданам в конвертах по 100 грн за то, чтобы они проголосовали за одного из кандидатов в президенты Украины», – написала она.
«Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», – добавила Погукай.
Как сообщалось ранее, в ЦИК Украины сегодня продолжают прием протоколов с мокрыми печатями по голосованию на выборах президента, работа проходит в штатном режиме. Для официального оглашения результатов первого тура выборов президента ЦИК нужно несколько дней.
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