На Донбассе около 16 тысяч кв. км несут минную опасность для населения, – Минобороны. Новости

В Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Об этом сегодня, 3 апреля, во время брифинга сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, полковник Максим Комиссаров, передает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, уже пятый год подряд для Украины эта тема чрезвычайно актуальна, ведь ее территории являются одними из самых загрязненных взрывоопасными предметами в мире. Сейчас около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, в том числе и временно оккупированные территорий, содержат участки местности, несущие минную опасность для населения», – сказал он.

Как отметил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности, важной задачей, которая сейчас реализована Минобороны Украины и имеет стратегические последствия для перспектив реализации противоминной деятельности в Украине, является разработка национальных стандартов в сфере противоминной деятельности. «Министерством обороны Украины в рамках совместного проекта с Координатором проектов ОБСЕ в Украине "Повышение потенциала Украины в сфере противоминной деятельности" с привлечением ведущих специалистов в области противоминной деятельности международных организаций ОБСЕ, ПРООН, Женевского центра гуманитарного разминирования, неправительственной организации "The HALO Trust" и членов ТК-176 "Стандартизация продукции оборонного назначения" разработан национальный стандарт "Противоминная деятельность. Процессы управления. Основные положения"», – рассказал Максим Комиссаров.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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