За сутки на Донбассе задержали 6 человек, подозреваемых в связях с НВФ. Новости

За минувшие сутки, 2 апреля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 6 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«В течение суток представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 364 правонарушения административного характера. В территориальные подразделения с целью проверки на возможную причастность к вооруженных формирований Российской Федерации доставлены шесть граждан», – сообщил Жуганов.

Представитель пресс-центра Объединенных сил также проинформировал, что в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 13 преступлений, среди которых три преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Изъяты три гранаты различного назначения, противопехотная мина и несколько сотен патронов различных калибров для автоматического и охотничьего оружия.