Бессрочный пропуск в зону ООС: Что это означает на практике. Новости

С 28 марта электронные разрешения, то есть пропуска в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) для пересечения линии разграничения, становятся бессрочными. О том, что это означает на практике, сегодня, 3 апреля, объяснила правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарья Дмитренко в эфире «Громадського радіо».

«Это не новое решение, пропуска должны были бы стать бессрочными достаточно давно. Наконец, мы таки дождались этих изменений именно в реестр и в базу данных. Они позволяют оформлять новые разрешения и продлевать старые с неограниченным сроком действия. Все разрешения, которые будут оформлены после этой даты, получают статус бессрочных. Пропуска, которые были действительны в течение года, можно переоформить за 2 месяца до окончания срока действия. Новый пропуск так же будет иметь статус бессрочного», – рассказала она.

В случае, если вы подали заявление недавно, правозащитница советует уточнить, были ли документы обработаны по новой процедуре.

Также Дарья Дмитренко отметила, что изменилась форма заявления – добавилось поле «Идентификационный код». «Это может немного усложнить процедуру людям, которые по религиозным или иным мотивам не получали идентификационный номер», – сказала она.

В этом случае правозащитники советуют предварительно обратиться в Координационные группы и уточнить, могут ли быть внесены какие-то другие данные или прочерки в это поле.

Кроме того, теперь нужно указать человека, который может помочь установить лицо, обращающееся за разрешением.

Как сообщалось ранее, пропуска, заявки на которые поданы с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными, т. е. их теперь не нужно будет продлевать.

Также отмечалось, что невозможно восстановить аккаунт в «Реестре разрешений...», который был ранее привязан к российской электронной почте – @yandex.ua, @mail.ru, @rambler.ru и пр. В данном случае нужно создавать новый аккаунт с привязкой к иному почтовому ящику.

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