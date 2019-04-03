Когда началась война – боялись. Теперь – привыкли: На Донбассе 400 тысяч детей живут под угрозой мин (Фото). Новости

На Донбассе 400 тысяч детей живут под угрозой мин. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине на своей странице в Facebook.

«На этой неделе, 4 апреля, в мире отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Мы хотим напомнить, что 400 тысяч детей в Украине живут под угрозой мин», – говорится в сообщении.

Так, в организации рассказали историю пострадавшего мальчика Димы из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.). «Горловка. Дима Тулуп – один из тех детей, которые по-настоящему ощутили последствия конфликта на востоке Украины. Однажды он просто вышел с друзьями на прогулку по лесу и произошел взрыв. Ему повезло больше всего – парень выжил с несколькими осколками. А Кирилла, Андрея и Виталика просто не стало в тот день», – рассказали в ЮНИСЕФ.

«Когда началась война, Дима и его брат часто прятались в подвале, потому что боялись. А теперь с ними труднее, поскольку они привыкли к конфликту. Вы зовете их домой, а они отказываются», – поделился дедушка Димы.

Как сообщалось ранее, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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