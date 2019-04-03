В России ответили, что сделают, если НАТО поможет проходу кораблей Украины в Азовском море. Новости

В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, к планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

«[Относимся] негативно», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы не понимаем, что имеется в виду», – добавил он.

«Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна – в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», – заключил пресс-секретарь главы государства.

Еще один спикер РФ, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море. «Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – сказал Грушко

Он отметил, что Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов. «Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности», – сказал замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что заявленные НАТО меры по усилению присутствия в Черном море не улучшат ситуацию в регионе и в организации. «Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», – сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

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