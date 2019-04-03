В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего. Новости

Зарплаты сотрудников патрульной полиции Украины выросли минимум на 2 тыс. грн. Больше всего будут получать столичные копы – 13 100 грн, сообщает « Сегодня.ua » .

В целом реальная зарплата в Украине с начала 2019 года увеличилась на 2%. В феврале ее средний размер поднялся до 9 429 грн.

Больше всего зарабатывают в Киеве – около 14 500 грн в месяц. На 4 тыс. грн меньше получают в Донецкой области.

При этом средняя зарплата жителей Днепра составляет 9 400 грн, а меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области – 7 тыс. грн.