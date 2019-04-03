На Донбассе из незаконного оборота изъято товаров на 31,7 млн грн. Новости

В Донецкой и Луганской областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в течение марта этого года выявили более 130 случаев незаконной перевозки товаров через линию разграничения и нарушения ведения хозяйственной деятельности в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 3 апреля, во время брифинга в Краматорске (Донецкая обл.) заявил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает пресс-центр ООС.

«На контрольных пунктах въезда-выезда в течение марта месяца проведен детальный осмотр и пропуск более 150 тыс. транспортных средств и около 1 млн. 130 тыс. граждан. При этом выявлен 131 факт нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, в течение марта 2019 года из незаконного оборота было изъято товарно-материальных ценностей на сумму 31,7 млн грн, что на 1,1 млн грн больше, чем в феврале.

«Военные органы правопорядка, органы прокурорского надзора, фискальная и пограничная службы Объединенных сил продолжают слаженную работу по пресечению незаконных схем и уменьшение потока контрабанды», – сказано в сообщении.