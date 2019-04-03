Жилье для военных: Урегулирован механизм для покупки на вторичном рынке. Новости

Кабинет Министров разрешил Министерству обороны приобретать жилье для военных на вторичном рынке при условии, что дома построены в течение последних 10 лет или в них проведена реконструкция или капитальный ремонт не позднее 3 лет до приобретения. Соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня, 3 апреля, передают «Українські Новини».

Соответствующие изменения Кабмин внес в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение позволит урегулировать механизм использования средств, предусмотренных в госбюджете по программе «Реализация государственного инвестиционного проекта "Создание фонда служебного жилья в Главном управлении разведки Министерства обороны"».

Напомним, что Министерство обороны Украины утвердило новый порядок обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей жильем,

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