Лишение пациентов из «красного списка» медпомощи противоречит Конституции Украины, – омбудсмен. Новости

Лишение медицинской помощи пациентов без деклараций с семейным врачом противоречит Конституции Украины. Об этом сегодня, 3 апреля, во время заседания Кабинета министров заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает пресс-служба омбудсмена.

Так, по информации пресс-службы, Денисова заявила, что внесение изменений в постановление КМУ от 18 декабря 2018 года, отменяющих с 1 апреля 2019 года финансирование первичной медицинской помощи по так называемому «красному» списку, является нарушением Конституции. «Вносятся изменения в дату по выплате средств за пациентов, включенных в "красный" список. То есть тех, которые не заключили еще декларацию со своим врачом. По действующему законодательству, последняя дата финансирования 30 июня 2019 года предлагается заменить 31 марта 2019 года. То есть, создается ситуация, когда для пациентов, которые не заключили декларацию с врачом, средств для оказания первичной помощи вообще не предусмотрено», – сказала омбудсмен.

«Уполномоченный отметила, что не поддерживает такие изменения. Поскольку это является нарушением ст. 49 Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь должна оказываться бесплатно», – говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, мониторинг Уполномоченного свидетельствует, что на сегодня значительное количество людей лишено возможности заключения соответствующих деклараций по месту жительства по причине отсутствия врачей первичного звена для оказания медицинской помощи.

Напомним, с 1 апреля Минздрав планировал отменить финансирование по «красным» спискам, тех пациентов, которые еще не подписали декларации с семейными врачами.

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