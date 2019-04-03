Лавров считает, что Минские соглашения можно дополнять. Новости

В МИД России допускают возможность дополнения Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают российское «РИА Новости».

«Другого документа, кроме Минских договоренностей, нет. Их можно, конечно, дополнять. Например, придать наблюдателям от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это и предлагаем в ответ, кстати, на озабоченности тех же украинцев безопасностью наблюдателей ОБСЕ», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что суть этих соглашений должна оставаться нетронутой, при этом добавил, что «главное в них – вопросы решаются напрямую между Киевом, Донецком и Луганском».

В МИД РФ отметили, что Москва открыта для диалога с Киевом, направленного на практическое выполнение Минских договоренностей.