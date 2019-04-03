На Донбассе саперы уничтожили более 430 тысяч взрывоопасных предметов. Новости

С начала боевых действий на Донбассе саперы проверили около 31 тысяч гектаров территорий и уничтожили более 430 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 3 апреля, во время брифинга сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, полковник Максим Комиссаров, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, только за 2018 год и I квартал текущего года саперы Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службы транспорта Минобороны вынуждены были реагировать более чем на 1 100 заявок.

Офицер сообщил, что наибольшие усилия сосредоточены на восстановлении элементов инфраструктуры (газопроводы, водопроводы, линии электропередач, железнодорожные пути). Также значительное внимание уделяется маркировке и ограждению опасных участков в районах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) для обеспечения безопасного передвижения гражданского населения с временно неподконтрольных украинской власти районов на освобожденную территорию.

По словам представителя ведомства, для ускорения выполнения мероприятий по разминированию, начиная с 2016 года, к их выполнению привлечены также международные неправительственные организации: The HALO Trust, Датская группа по разминированию (DDG), Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD). «От упомянутых организаций привлечено 24 группы разминирования – технического обследования и 5 групп нетехнического обследования, общей численностью 260 человек», – добавил Комиссаров.

«Под общей координацией Министерства обороны Украины неправительственными организациями с начала работ идентифицировано 188 подозрительных и опасных участков общей площадью 1 400 га, очищено 378 га территории и выявлена почти тысяча взрывоопасных предметов. Кроме того, были "промаркированы" 160 участков общей площадью 210 га», – рассказал Максим Комиссаров.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения.

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