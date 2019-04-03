Жилье, работа, выборы: Как власть Харькова справляется с проблемами переселенцев. Новости

Городская власть Харькова успешно справляется с проблемами переселенцев. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с экспертом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Александром Бурсачом, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

«В ходе встречи стороны обсудили проблемы, касающиеся внутренних переселенцев, и как с ними справляется город. В частности, были подняты такие злободневные темы, как обеспечение переселенцев жильем, работой, а также мест для детей в детских садах, школах, предоставление им медицинского обслуживания и др.», – говорится в сообщении.

По словам Бурсача, СММ ОБСЕ наблюдает за ходом избирательного процесса, но кроме этого представители Миссии особое внимание уделяют мониторингу ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в городе Харькове. «Наш офис работает в Харькове и мониторит ситуацию относительно проведения выборов в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Также мы следим за ситуацией с внутренними переселенцами. Мы наблюдали большое количество переселенцев, которые прибыли в Харьков. Нам известно, что их количество в городе все еще остается высоким. Эти люди на сегодня остаются в поле нашего зрения», – сказал он.

«Городская власть успешно справляется с этими задачами. Мы обслуживаем всех внутренне перемещенных лиц, живущих в Харькове. У нас есть модульный городок, в котором живут около 320 переселенцев с детьми. Всем им оказывается медицинское обслуживание. Кроме того, из городского бюджета дотируется потребляемая в городке электроэнергия. Конечно, сегодня существуют проблемы, но мы понимаем, что они должны решаться не в отдельных городах, а на государственном уровне. Должна быть разработана целевая программа поддержки переселенцев», – сообщил Терехов.

Также первый вице-мэр сообщил, что в Харькове в рамках Городской программы строительства (приобретения) доступного жилья переселенцы могут получить льготные кредиты на жилье, а в плане трудоустройства активное содействие этим людям оказывает Центр занятости.

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