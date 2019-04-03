Победу ФК «Шахтер» над ФК «Александрия» принес гол Мораеса (Фото, Видео). Новости

Донецкий «Шахтер» в матче 23-го тура Премьер-лиги на выезде обыграл «Александрию». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Единственный гол в матче забил Мораес на 12-й минуте матча с пенальти.

«Александрия» – «Шахтер» 0:1 (0:1).

Голы: Жуниор Мораес, 12 (пенальти) (0:1).

«Александрия»: Панькив; Бабогло; Шендрик; Гречишкин; Лучкевич; Задерака (Шастал, 71); Запорожан (Банада, 85); Ситало А.; Цуриков; Полярус (Пономарь, 78); Ковалец.

«Шахтер»: Пятов; Болбат; Хочолава; Кривцов; Исмаили; Степаненко; Коваленко Вик. (Малышев, 86); Алан Патрик (Майкон Барберан, 91); Веллингтон Нем (Дентиньо, 80); Тайсон; Жуниор Мораес.

Предупреждения: Цуриков, 11; Гречишкин, 36; Шендрик, 81; Ситало А., 94 - Алан Патрик, 29; Коваленко Вик., 35; Жуниор Мораес, 36; Степаненко, 60; Тайсон, 94.