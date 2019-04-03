На Донетчине главу и депутата поселкового совета подозревают в организации «референдума ДНР». Новости

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники спецслужбы из состава Объединенных сил, поселковый голова и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного «референдума» в поселках Мироновский и Новолуганское.

Также, сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленники активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей района, в частности, призывая их к участию в так называемом «волеизъявлении».

«Следователи СБУ завершили досудебное расследование противоправной деятельности депутата поселкового совета и направили обвинительный акт в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины в суд», – говорится в сообщении

Отмечается, что относительно второго фигуранта дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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