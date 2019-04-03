День победы и примерения: Порошенко подписал указ о праздновании. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Кабмин должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке и празднованию в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Уточняется, что 8, 9 мая и 28 октября в Украине должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патриотические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.