Диваны, полки для книг, шахматные столы: В Мариуполе ремонтируют еще одну опорную школу (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в школе № 47, которая станет опорной, полным ходом идет капитальный ремонт здания и прилегающей территории. Сегодня, 3 апреля, ход работ проверил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Так, это учебное заведение расположено в Кальмиусском районе города. По информации пресс-службы, в этом году на проведение работ выделено 20 млн грн из государственного бюджета и 3 млн грн из городского. Общий бюджет объекта – почти 60 млн грн.
Как рассказала директор школы Нина Воробей, все классы будут иметь свою цветовую гамму. В холле и в коридорах разместят диваны, полки для чтения книг и шахматные столы. «Что важно для детей – мы организуем wi-fi зону», – отметила она.
Кроме ремонта здания ведутся работы по реконструкции спортивного поля. Здесь будут созданы все необходимые условия для занятий футболом, баскетболом и воркаутом, а также установлены современные тренажеры. При этом поле будет открыто для всех жителей.
При этом Вадим Бойченко заявил, что такие модернизированные опорные школы будут в каждом районе города. «Их главная задача – стать методическими центрами, которые будут знакомить учителей с новыми технологиями, и давать им необходимые в глобальном мире знания и навыки», – отметили в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что «в планах провести капитальный ремонт в школах № 27, 26, 10 и 5».
Напомним, 3 сентября 2018 года в Мариуполе первый звонок впервые прозвенел в новой опорной школе № 66. Объем инвестиций в строительство и оснащение учебного заведения составил 75 млн грн.
Как сообщалось ранее, самый молодой директор школы Украины работает в Мариуполе. Ему всего 24 года, но за плечами – большой опыт воспитания детей.
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