Даю 24 часа: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадион (Видео). Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Соответствующий видеоролик размещен на странице Владимира Зеленского в Facebook.

В тексте видео Зеленский озвучивает свои условия. Говорит, что дебаты должны состояться только при массовом участии граждан Украины и журналистов на НСК «Олимпийский».

Он также настаивает, что кандидатам в Президенты обязательно нужно пройти медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, что среди них нет ни алкоголиков, на наркоманов.