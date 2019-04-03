Донетчина: Зачем жители городов заводят домашний скот (Видео). Новости

В Украине, в том числе в Донецкой области, жители городов все чаще заводят скот. Одни – для заработка, другие – ради натуральных пищевых продуктов. Пастбище устраивают на обочине.

Так, житель Покровска (до переименования Красноармейск) Анатолий несколько лет назад купил козу Кнопу. Пасет ее у дороги посреди города. Продукты от животного – не для продажи. У Кнопы – трое козлят. А у семьи – натуральное молоко на столе.

По словам хозяина, держать рогатый дешевле и безопаснее, чем покупать продукты на рынке. «Захотелось домашнего, я уже на пенсии, жене говорю: "Купи мне козу, наверное!". Заколебали эти рынки, кричат все: "Домашнее, домашнее", а на самом деле, мы ж знаем, какое домашнее. И детям литрушка попадает, и нам», – поделился владелец козы.

Покровчанка Лариса – продавец. Килограмм сыра или банка молока у нее стоят 50 грн. Лариса держит коров. Для нее это не хобби, а заработок. Прибыль от продажи продукции кормит семью. Но и скот, чтобы приносил доход, требует ухода и питания. А это – тоже деньги. «В месяц тысяч 5, чтобы она дала нормальное молоко. Макуха, отруби, сено, солома по 4 раза в день», – говорит женщина.

А еще надо и помещения, и пастбище. В городе на это способен не каждый хозяин. «Нет, не хочу завести корову. Я в квартире живу, поэтому б ничего не завела», – сказала девушка.

Покровчанка Светлана шестимесячного сына Савву кормит грудным молоком. Сама употребляет только пастеризованное, которое покупает в магазине. «После роддома пила только магазинное, потому что его рекомендовали врачи», – говорит она.

Как подтверждают продавцы, горожане чаще выбирают пастеризованное молоко. Оно дольше сохраняется. Марку, тару и объем все выбирают разные. «Литровая 22, 50. Берут хорошо каждый день, заказываем через день, берут пол-литровые и литровые», – рассказала продавец.

Тем, кто хочет парного молока от собственного животного, советуют набраться терпения. А еще приобрести дом с землей, чтобы скот жил в достойных условиях. Такое питание получится недешевым, однако здоровым.

Источник: ТК «Донбасс»