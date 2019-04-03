Задержан по месту жительства на Донетчине: В Ровенской области будут судить информатора «ДНР». Новости

В Ровенской области будут судить информатора «ДНР» – жителя Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Так, на основании собранных следователем органов безопасности Украины и прокурором доказательств установлено, что мужчина в течение 2017-2019 годов активно способствовал представителям «ДНР». Он собирал и передавал последним детализированные данные о местах дислокации, интенсивности перемещения военнослужащих, военной техники и авиации Вооруженных сил Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции (АТО), а в дальнейшем – в операции Объединенных сил (ООС).

«Преступные действия информатора приостановлены в феврале 2019 года. Он был задержан по месту жительства в Донецкой области сотрудниками Службы безопасности Украины в Ровенской области. Прокуратурой Ровенской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя Донецкой области, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. За совершение инкриминируемого преступления ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.