В Селидово с помощью гранта впервые организована служба доставки еды . Новости

Предприниматель из Селидово (Донецкая область) Сергей Соколенко приобрел електромопеды, на которых планирует развозить по адресам заказчиков пиццу и суши.

До того, как углубиться в процесс организации доставки еды, предприниматель Сергей Соколенко имел в Селидово собственное кафе. С 2018 года заметил, что люди стали много заказывать пиццы и суши на дом. Сергей решил, что это новый вектор развития его бизнеса, закрыл кафе и начал обслуживать клиентов на заказ.

Когда впервые предлагал доставку, местные жители удивлялись, но восприняли эту идею положительно. «Сначала люди спрашивали, привезу ли их заказ домой, это было новым для нашего города. Такие сервисы давно в крупных городах, а в маленьких еще только создаются. Считаю, что это перспективно», – рассказал Сергей Соколенко.

В 2019 году предприниматель получил грант по проекту «ГРУППА ускоряет развитие городов Донбасса». Доноры USAID поддержали идею Сергея по доставке продуктов. Во время тренинга комиссия отобрала этот проект из двадцати поданных. «Я заметил, что многие люди имеют такую ​​проблему. Они заказывают домой или в другое место пиццу, другую пищу, а доставить это никому. Поэтому решил создать курьерскую службу доставки», – сказал Сергей.

На грантовые деньги предприниматель приобрел электромопеды, сейчас также планирует закупить термосумки для доставки горячих продуктов. «Собственный транспорт и термосумки повысят скорость и ответственность за выполнение заказов. На начальном этапе доставкой еды в Селидово будут заниматься несколько человек», – убежден предприниматель.

По словам Сергея, пока в городе нет единой службы доставки, поэтому мужчина уже ведет переговоры с другими кафе.

«Главное сейчас – оказать клиенту услугу: он заказал пиццу, и ему курьер привез заказ в квартиру, а не сказал выходить куда-то и забирать. Это важно», – поделился планами предприниматель.

Источник: «Бизнес-Восток»