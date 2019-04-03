Как выглядит «Донбасс Арена» сегодня (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке показали, как выглядит стадион «Донбасс Арена» и клумбы вокруг нее. Об этом сегодня, 3 апреля, пишут дончане в группе в Facebook «Донецк. Штрихи к портрету».

«Вот и еще 3 года прожили...», – пишут жители Донецка.

Как сообщалось ранее, в конце мая 2018 года на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

Также в «ДНР» показали, как восстанавливают «Донбасс Арену». Кроме того, дончане показали, в каком состоянии находится парковая территория вокруг стадиона. Напомним, что в «ДНР» проводят экскурсионные туры по стадиону «Донбасс Арена».