Картина мирных: Дети Донбасса, пережившие ужасы войны, рисуют мир (Видео). Новости

На Донбассе каждый второй ребенок получил травму войны. Так считают психологи. А еще говорят, что если вовремя не обратить на это внимания, проблема будет касаться нескольких поколений. Один из современных методов, который помогает ее преодолеть – арт-терапия. А еще красками и кистями можно создать желанный образ.

Маленькие переселенцы из Донбасса более опытные, чем кажутся на первый взгляд, – они видели войну. Эти дети здесь для того, чтобы собственноручно создать что-то светлое.

Иногда мальчики и девочки, которые много пережили, не могут об этом говорить. Тогда взрослые ищут особый подход. Художница Даша Скорубская-Кандинская – потомок знаменитого художника Кандинского – разговаривает с детьми с помощью красок и кистей. «Вот вы очень много насмотрелись на отрицательные эмоции, на то, когда случилась война, когда всем пришлось уезжать, вспоминать этого не хочется. Хочется чего-то светлого, мирного», – говорит она.

Картина – коллективное творчество: здесь и искренние детские мазки, и профессиональной художницы. Каждый видит свое.

Лилия Деменкова из временно неподконтрольного украинской власти Донецка тщательно выбирает цвета. На полотно переносит свои воспоминания. С мамой уже четвертый год она живет в Днепре. Но до сих пор не забыла событий 2014 года в родном городе. «Мы сидим в зале с мамой и папой и смотрим телевизор. Мы сидим и там... и возле нашего дома недалеко приземляется что-то», – со слезами вспоминает она.

Дети, пережившие ужасы войны, рисуют мир. «Я хочу вернуться в свой родной город Донецк, к друзьям, и чтобы прекратилась война», – делится Лилия Деменкова.

Денис Иванюк раньше жил во временно неподконтрольном украинской власти городе Алмазная (Луганская обл.). «Моей сестре двоюродной Маше, ей в дом попала бомба. Ну, все обошлось хорошо, у них не взорвалось», – сказал он.

Мечты этих мальчиков и девочек значительно отличаются от мечты их сверстников. «Я мечтаю, чтобы закончилась война, чтобы на земле был мир, чтобы я вернулся домой», – говорит Денис Иванюк.

За три дня «Картина мирных» почти готова. Художница говорит, что картина будто бы писала себя сама. Вышел сильный женский образ – это и Украина, и мать. «Во-первых – это дети, естественно, им нужна защитница, им нужна, кто прежде всего хранит детей, наверное, мама, всю жизнь. Сохранить, наставить, провести детей», – объяснила Даша Скорубская-Кандинская.

За этим поколением – будущее страны. И оно зависит от того, как заботятся о детях уже сейчас. «Фонд Рината Ахметова уже пятый год помогает людям, которые живут на линии соприкосновения. И рассказывают правду о своей жизни, в том числе, с помощью искусства. Их чувства и мысли передает картина, которую создавали ребята-участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса!" вместе с известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской», – сообщила менеджер программ и проектов Фонда Рината Ахметова Юлия Малич.

За время вооруженного конфликта помощь от Фонда Ахметова получило более 150 тысяч детей Донбасса. История каждого из них – пример того, как милосердие и устойчивость побеждают беду и отчаяние.

Источник: ТК «Донбасс»