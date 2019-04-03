Порошенко не придет на дебаты на стадион, – народный депутат. Новости

Президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве. Так считает народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова, о чем она заявила в эфире «Громадського».

«Президент Порошенко – европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты ... а на стадион к нему (Зеленскому, – ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, – ред.) и сыграть в футбол», – сказала Ионова.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты.