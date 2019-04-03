В Мариуполе более 1,5 тыс. многодетных семей могут претендовать на ежемесячную помощь. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) более 1 500 многодетных семей могут претендовать на новый вид выплаты ежемесячной социальной помощи для многодетных семей в размере 1700 грн. Об этом рассказала начальник территориального отдела по работе с гражданами Левобережного района департамента социальной защиты населения Вита Иванникова, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«С 1 апреля начался прием документов на оформление ежемесячной финансовой помощи. Выплачиваться она будет на третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими шестилетнего возраста. На сегодня в Мариуполе зарегистрировано более 1,5 тысячи многодетных семей. Воспитывается в них около 5 тысяч детей. За помощью уже обратились 150 человек», – отметила Вита Иванникова.

Уточняется, что для получения пособия необходимо обратиться в районно-территориальный отдел по работе с гражданами. При себе нужно иметь паспорт одного из родителей, свидетельство о статусе многодетной семьи и свидетельства о рождении детей.

При первом обращении в департамент социальной защиты населения необходимо предоставить расчетный счет из банка, куда будут начисляться выплаты.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, как многодетным семьям оформить выплаты на ребенка.

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