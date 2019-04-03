Беларусь выслала в Украину бывшего члена «МГБ ДНР». Новости

На территорию Украины, якобы за совершение административного правонарушения на территории Беларуси, правоохранители сопредельного государства выслали гражданина Украины. При этом, белорусские коллеги запретили ему въезд в свое государство сроком на 10 лет, сообщает сегодня, 3 апреля, пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий оперативники Госпогранслужбы выяснили довольно интересные вещи в отношении этого гражданина.

В частности, учась в Украине, он имел возможность получить в т. ч. и приличное образование за рубежом, а также защитил там диссертацию и получил степень доктора политических наук. Долгое время работал по специальности.

Однако в 2014 году он прибыл в Донецк, перейдя границу с РФ, и вступил в ряды пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ). Согласно баз данных сайта «Миротворец», мужчина был заместителем командира НВФ «Восток» и сотрудником «МГБ ДНР» по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции «ДНР», обеспечение политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.

Поняв бесперспективность своего пребывания в НВФ, он выехал в Республику Беларусь через территорию России. Пытаясь устроиться на работу в Беларуси, разместил объявление на одном из интернет ресурсов, где в частности, указал на свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона «Восток» по особо важным делам.

Правоохранители соседнего государства не оценили боевые заслуги мужчины и выслали его за пределы своей страны.

По данному факту Госпогранслужбой направлено информирования в соответствующий правоохранительный орган, о наличии в действиях лица признаков уголовного преступления.