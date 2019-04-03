ФК «Заря» проиграла «Динамо». Новости

Сегодня, 3 апреля, состялся матч «Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев). Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

«Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев) – 2:3 (1:0).



Украинская Премьер-лига. 23 тур.

Среда, 18:30. Стадион «Славутич-Арена», Запорожье.

Температура: 8°С. Зрителей: 7238.

Главный арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Ассистенты арбитра – Александр Корнийко (Миргород), Игор Алехин (Хмельницкий).

4-й арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

Судейский наблюдатель – Александр Кран (Харьков).

Делегат ФФУ - Владислав Ищенко (Запорожье).

Офицер безопасности - Игорь Лещенко (Луцк).

«Заря»: 23. Заури Махарадзе, 3. Дмитрий Литвин, 48. Максим Казаков, 19. Максим Лунев, 98. Евгений Чеберко, 25. Максим Белый, 10. Дмитрий Хомченовский, 96. Силас (91. Матеус, 60), 20. Александр Караваев (К), 22. Владислав Кабаев (44. Вячеслав Чечер, 71), 11. Филипп Будковский (8. Неманья Иванович, 77).

Запасные игроки: 73. Луис Филипе, 6. Никита Каменюка, 7. Владислав Кочергин, 90. Леонардо.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

«Динамо»: 71. Денис Бойко, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко (17. Сидклей Феррейра, 46), 15. Виктор Циганков (К), 16. Виталий Миколенко, 29. Виталий Буяльский (5. Сергей Сидорчук, 90+4), 30. Артем Шабанов, 43. Назарий Русин (19. Денис Гармаш, 46), 44. Тамаш Кадар, 94. Томаш Кедзьора.

Запасные игроки: 1. Георгий Бущан, 18. Александр Андриевский, 45. Евгений Смирный, 46. Ахмед Алибеков.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Голы: Александр Караваев 32, Максим Белый 55 – Виталий Буяльский 58, Виктор Цыганков, 64, 82 (с пенальти).

Предупреждения: Силас 43, Филипп Будковский 46, Максим Лунёв 56, Владислав Кабаев 60, Максим Белый 63, Вячеслав Чечер 81 - Тамаш Кадар 48, 54, Николай Шапаренко 39, Томаш Кендзьора 56, Виталий Буяльский 84, Беньямин Вербич 90+1.

Удаления: Максим Белый 69 - Тамаш Кадар 54.

Удары (в створ): 13(6) – 8(4).

Угловые: 7-6.

Офсайды: 1-2.