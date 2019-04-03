В «ДНР» не довезли звуковое оборудование на 340 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники за минувшие сутки пресекли две попытки незаконно перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) товары на сумму почти 340 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти звуковое оборудование на общую сумму почти 340 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» пограничники зафиксировали два случая, когда граждане пытались «договориться» о внеочередном и беспрепятственном пересечения линии разграничения. «На такое предложение лица получили от пограничных нарядов категорический отказа. Уголовные преступления по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" задокументированы, сообщено сотрудникам Национальной полиции», – добавили в Госпогранслужбе.