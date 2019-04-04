Чем беднее, тем громче патриотизм: В «ДНР» готовят акцию «Бессмертный полк». Новости

В «ДНР» объявили о подготовке к акции «Бессмертный полк». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.
«Эта акция имеет огромное значение для сохранения истинной истории, для патриотического воспитания наших детей. Мы не можем позволить никому переписать нашу историю – историю Великой Победы!», – отметил «глава ДНР».
Жители. в основном, негативно высказываются в адрес акции:
- Алексей: «Не понимаю. Фото умерших, души которых упокоены, несут по городу, представляя их живыми. По сути "будоражат" души усопших. На оккультный обряд больше похоже. И да, конечно, там будет сильная энергетика»;
- Александр: «Чем нищее и бедней, тем громче патриотизм»;
- Татьяна: «Как всегда:До 9-го мая-победобесие,а с 10-го-опять все забыто,до следующего года»;
- Николай: «Давайте сделаем патриотов на зарплате 4.000 тыс. – это победа...»;
- Ольга: «Бедный, но счастливый».
При этом есть и поддерживающий комментарий:
- Моспино: «
Бессмертный полк – сильное движение, кто был знает, куча эмоций, причем объединяет людей разных взглядов, национальностей, веры, история у нас одна и забывать ее нельзя».
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