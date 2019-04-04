Чем беднее, тем громче патриотизм: В «ДНР» готовят акцию «Бессмертный полк». Новости

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Чем беднее, тем громче патриотизм: В «ДНР» готовят акцию «Бессмертный полк»

ДН

04.04.19 23:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» объявили о подготовке к акции «Бессмертный полк». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

«Эта акция имеет огромное значение для сохранения истинной истории, для патриотического воспитания наших детей. Мы не можем позволить никому переписать нашу историю – историю Великой Победы!», – отметил «глава ДНР».

Жители. в основном, негативно высказываются в адрес акции:

  • Алексей: «Не понимаю. Фото умерших, души которых упокоены, несут по городу, представляя их живыми. По сути "будоражат" души усопших. На оккультный обряд больше похоже. И да, конечно, там будет сильная энергетика»;
  • Александр: «Чем нищее и бедней, тем громче патриотизм»;
  • Татьяна: «Как всегда:До 9-го мая-победобесие,а с 10-го-опять все забыто,до следующего года»;
  • Николай: «Давайте сделаем патриотов на зарплате 4.000 тыс.  – это победа...»;
  • Ольга: «Бедный, но счастливый».

При этом есть и поддерживающий комментарий:

  • Моспино: «Бессмертный полк – сильное движение, кто был знает, куча эмоций, причем объединяет людей разных взглядов, национальностей, веры, история у нас одна и забывать ее нельзя».

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