Чем беднее, тем громче патриотизм: В «ДНР» готовят акцию «Бессмертный полк». Новости

В «ДНР» объявили о подготовке к акции «Бессмертный полк». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

«Эта акция имеет огромное значение для сохранения истинной истории, для патриотического воспитания наших детей. Мы не можем позволить никому переписать нашу историю – историю Великой Победы!», – отметил «глава ДНР».

Жители. в основном, негативно высказываются в адрес акции:

Алексей: «Не понимаю. Фото умерших, души которых упокоены, несут по городу, представляя их живыми. По сути "будоражат" души усопших. На оккультный обряд больше похоже. И да, конечно, там будет сильная энергетика»;

Александр: «Чем нищее и бедней, тем громче патриотизм»;

Татьяна: «Как всегда:До 9-го мая-победобесие,а с 10-го-опять все забыто,до следующего года»;

Николай: «Давайте сделаем патриотов на зарплате 4.000 тыс. – это победа...»;

Ольга: «Бедный, но счастливый».

При этом есть и поддерживающий комментарий: