В Мариуполе отменили льготы на коммуналку для пенсионеров (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) для более, чем 4 тыс. человек отменили льготы на оплату коммунальных услуг. В эту категорию попали «дети войны», участники боевых действий и многодетные семьи. Как пояснили чиновники, с 1 января льгота не предоставляется тем, чей доход превышает социальную норму.

Тысячи пенсионеров Мариуполя получили письма с сообщением об отмене льгот на оплату коммунальных услуг в связи с тем, что их доход «превышает налоговую социальную льготу». В письмах указано, что тем, кто имеет статус «детей войны», скидку на коммуналку отменяют.

Так, пенсионерка Зоя Папка проработала учительницей всю жизнь. Сейчас она живет на одну пенсию. Когда размер выплат повысили, женщина обрадовалась. Однако, не надолго. На днях она получила письмо из департамента социальной защиты населения, в котором было указано, что с 1 января льгота на жилищно-коммунальные услуги не предоставляется.

«Стыдно за то, что остались единицы таких пенсионеров, льготников, ветеранов и детей войны. И они последние копейки забирают», – делится женщина.

По словам пенсионерки, субсидию она не получала. Единственная помощь для нее была – это минус 25% на коммуналку как «ребенку войны». Как сказано в письме, скидки на жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ и телефон больше не будет. В то же время, в квитанциях за воду и вывоз мусора – льгота есть.

«И я не знаю, что мне делать. Потому что, если доход превышает (социальную льготу – ред.), то они должна были снять льготы со всех услуг», – говорит Зоя Николаевна.

Как пояснили в Департаменте социальной защиты населения, льгота теперь не будет покрывать все коммунальные платежи. К тому же, помощь отменили не только для «детей войны», но и для ее участников и многодетных семей.

«Льгота предоставляется, если доход меньше чем социальная налоговая льгота. На данный момент она составляет 2 690 грн. В связи с тем, что произошло повышение пенсий в 2018 году, многие пенсионеры этой льготы лишились», – отметила заместитель директора Департамента соцзащиты населения Левобережного района Мариуполя Вита Иванникова.

Сейчас в Мариуполе более 4 тыс. человек, утративших льготы. Несмотря на то, что скидку отменили с 1 января, из-за загруженности Пенсионного фонда люди получили сообщение только сейчас. Поэтому, те люди, которые уже воспользовался льготой в январе, феврале и марте, теперь должны будут доплатить за коммунальные услуги.

Источник: ТК «Сигма»