Стало известно, как проголосовали военные в зоне ООС. Новости

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Стало известно, как проголосовали военные в зоне ООС

03.04.19 23:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На 79 закрытых избирательных участках ВСУ в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе военнослужащие отдали 12 844 голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко и 12 423 голоса за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

Он уточнил, что местные жители к голосованию на этих спецучастках не допускались. В итоге голоса распределились следующим образом:

1. Петр Порошенко – 12 844;
2. Владимир Зеленский  12 423;
3. Анатолий Гриценко  1 507;
4. Юлия Тимошенко  1 084;
5. Игорь Смешко  1 022;
6. Руслан Кошулинский  1 008;
7. Олег Ляшко  711;
8. Юрий Бойко  601;
9. Александр Вилкул  351.

Таким образом, Петр Порошенко получил 40% голосов военнослужащих на фронте.

На спецучастке в военном городке учебного центра ВСУ в Старичах, где проходит подготовка частей ВСУ с инструкторами НАТО:

1. Владимир Зеленский - 902;
2. Петр Порошенко - 597.

На спецучастке в Днепровском военном госпитале:

1. Владимир Зеленский - 72;
2. Петр Порошенко - 17

Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

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