Стало известно, как проголосовали военные в зоне ООС. Новости

На 79 закрытых избирательных участках ВСУ в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе военнослужащие отдали 12 844 голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко и 12 423 голоса за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

Он уточнил, что местные жители к голосованию на этих спецучастках не допускались. В итоге голоса распределились следующим образом:

1. Петр Порошенко – 12 844;

2. Владимир Зеленский – 12 423;

3. Анатолий Гриценко – 1 507;

4. Юлия Тимошенко – 1 084;

5. Игорь Смешко – 1 022;

6. Руслан Кошулинский – 1 008;

7. Олег Ляшко – 711;

8. Юрий Бойко – 601;

9. Александр Вилкул – 351.

Таким образом, Петр Порошенко получил 40% голосов военнослужащих на фронте.

На спецучастке в военном городке учебного центра ВСУ в Старичах, где проходит подготовка частей ВСУ с инструкторами НАТО:

1. Владимир Зеленский - 902;

2. Петр Порошенко - 597.

На спецучастке в Днепровском военном госпитале:

1. Владимир Зеленский - 72;

2. Петр Порошенко - 17

Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

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