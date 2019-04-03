Стало известно, как проголосовали военные в зоне ООС. Новости

На 79 закрытых избирательных участках ВСУ в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе военнослужащие отдали 12 844 голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко и 12 423 голоса за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.
Он уточнил, что местные жители к голосованию на этих спецучастках не допускались. В итоге голоса распределились следующим образом:
1. Петр Порошенко – 12 844;
2. Владимир Зеленский – 12 423;
3. Анатолий Гриценко – 1 507;
4. Юлия Тимошенко – 1 084;
5. Игорь Смешко – 1 022;
6. Руслан Кошулинский – 1 008;
7. Олег Ляшко – 711;
8. Юрий Бойко – 601;
9. Александр Вилкул – 351.
Таким образом, Петр Порошенко получил 40% голосов военнослужащих на фронте.
На спецучастке в военном городке учебного центра ВСУ в Старичах, где проходит подготовка частей ВСУ с инструкторами НАТО:
1. Владимир Зеленский - 902;
2. Петр Порошенко - 597.
На спецучастке в Днепровском военном госпитале:
1. Владимир Зеленский - 72;
2. Петр Порошенко - 17
Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).
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