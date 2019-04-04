Что мне снег, что мне дождь: Жители Донецка показали город в первые дни апреля (Фото). Новости

Начало апреля в неподконтрольном украинской власти Донецка отметилось резкой сменой погоды.

Так, 1 апреля выдался солнечным и теплым.

2 апреля – снег сменял дождь. «Сегодня утром мы успели попасть и под дождь, и под снежную крупу, и под редкие, снежные хлопья, похожие на летающую морскую пену… Вечером – темно-серое небо, нависшее над всем горизонтом, обещавшие не то ливень, не то снегопад. Все же мы рискнули и пошли гулять. При синих-синих тучах выглянуло закатное солнышко и стало таким ярким все вокруг, что это было просто не реально», – описывает это день донецкая фотограф Евгения Карпачева..

Третий день апреля выдался пасмурным и дождливо-снежным.

Первые три апрельских дня в Донецке – в фотографиях дончан: