«Крышевали» перевозки в Украину: В «ДНР» арестовали «депутата» и «военных». Новости

В «ДНР» арестован «депутат народного совета» Сергей Сверчков. Об этом в соцсети сообщил «экс-депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

«Был арестован депутат парламента ДНР Сверчков. Версия причины ареста, высказанная в источниках, близких к МинИнфо ДНР о том, что он на законодательном уровне лоббировал чьи-то интересы, не выдерживает критики», – написал Тинянский.

По его мнению, озвученная версия о том, что Сверчков брал деньги «за лоббирование удобных кому-то законов» выглядит наименее правдоподобной, т.к. в «республике» по факту «депутат» ничего не решает и ничего не значит. «В ДНР это практически пустое место без административных рычагов. Максимум, что он может сделать, это написать запрос и предложить законопроект. А после законопроекта его рассматривают в комитетах, затем в профильных министерствах, затем результат едет на согласование на север (в Россию, – прим. ред.) и только потом его рассматривают в парламенте и принимают. Депутат на эти ступени не имеет никакого влияния», – прокомментировал Тинянский

«Однако и утверждать то, что Сверчков задержан безосновательно я тоже не могу. Доходит информация, что основания все же были и весьма веские», – отметил он.

Тинянский дополняет, что арест «депутата» возможно связан с арестом ряда военных «ДНР» в Петровском районе Донецка. «Статьи очень серьезные, вплоть до госизмены. Что они делали? А они способствовали проезду перевозчиков в Украину и назад, минуя официальные КПП ДНР. Машины ехали в объезд КПП и выезжали прямо на украинские пропускные пункты, где, конечно, все знали об этом… При этом на пути маршрутов проезда деактивировались минные заграждения… Что таким образом вывозилось и ввозилось в ДНР остается только догадываться… Кто-то очень не плохо с этого жил...», – рассказал экс-глава разведки, подозревая, что таким образом могла перевозится украинская агитпродукция.

Он добавляет, что Петровский район находится в зоне ответственности Константина Кузьмина – командир незаконного вооруженного формирования «Шахтерская дивизия» (батальон «Кальмиус»), «депутат народного совета ДНР». «Не берусь рассуждать о его виновности, это дело органов. Однако, арестовывать его, как мне сказали, запретил лично Пушилин. И я догадываюсь почему... Есть общие интересы и некоторые заслуги, так сказать..», – резюмировал Тинянский.

Отметим, что Сергей Сверчков (11.05.1986 г. р., уроженец Енакиево) занимался в «республике» транспортной сферой, являлся «зампредседателя комитета НС ДНР по транспорту и связи».

В последнее время он критиковал ситуацию с очередями, коррупцией на контрольно-пропускных пунктах «ДНР». С лета 2018 года он поднимал проблему дублирования сотрудниками «МВД ДНР» функций «погранслужб» на КПП «ДНР», что приводит к тому, что в очереди людям приходится стоять 3-4 часа. Также он критиковал ситуацию с транспортом в «ДНР», заявляя о начале монополизации отрасли.

Напомним, ранее Тинянский заявил об аресте в Донецке крупного местного бизнесмена Дмитрия Автономова, а также его ближайшего бизнес-окружения и родственников. Также по его словам был арестован «депутат народного совета» Роман Корниенко, который проголосовал против кандидатуры Дениса Пушилина в качестве «и.о. главы ДНР».

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