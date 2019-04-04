Тошнит уже: Соцсети об отказе Кремля подтвердить выдачу российских паспортов в «Л-ДНР». Новости

В Российской Федерации не подтвердили информацию о массовой выдаче российских паспортов в «Л-ДНР». На неподконтрольной украинским властям части Донбасса люди бурно обсуждают эту новость. Своими мнениями они делятся в соцсетях.

Многие жители Донецка в местном паблике высказывают возмущения:

Александр М.: «Такие взрослые, а в сказки верите. Мы нашему государству не нужны, а России тем более»;

Дмитрий: «Кремль включил дурака»;

Алена: «Тошнит уже от этих фейконовостей, сколько можно душу людям травить?!»;

Женя: «Иногда кажется, что люди окончательно отупели. Как можно выдать паспорта, не дав гражданства? Или гражданство тоже массово стали бы раздавать? Это вопрос к тем, кто задницу рвал, что со дня на день начнут поголовно обилечивать паспортами»;

Татьяна: «И так понятно было, что это полная ложь и брехня»;

Владимир: «Обманут все равно, нет им доверия никакого, за 5 лет перечеркнули все, во что верили 100 лет»;

Оксана: «Самое главное, что Кремлю и его словам нельзя доверять».

Некоторые называют новость о выдаче паспортов РФ шуткой:

Анна: «Первоапрельская шутка, я была в этом уверена»;

Ямир: «Обманули дураков на 8 кулаков»;

Никита: «Информация о выдаче российских паспортов с 1-го апреля оказалась всего лишь первоапрельской шуткой».

Многие пользователи соцсетей пишут о том, что и не ожидали, что это окажется правдой:

«Bachurina Ka»: «Очередное лжеобещание от великих вождей, ничего удивительного»;

Дмитрий Ф.: «Этого стоило ожидать. Такие большие, а в сказки верите»;

Дмитрий Ш.: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! Народ, сколько можно вестись на эту "морковку"»;

Ира: «Кто-то еще верит в эти сказки для дураков? Тут еще есть люди, которые действительно таким образом хотят получить рос. паспорта?»;

Евгений: «А я говорил, что мы России и даром не сдались»;

Дмитрий Н.: «"Никогда такого не было и тут опять" (с)»;

Лола: «Прям неожиданность».

При этом некоторые люди и сейчас верят в то, что информация о выдаче российских паспортов – правдива, однако предполагают, что паспорта не будут полноценными:

Михаил: «Это, ребята, была реальная инфа. Ожидались боевые действия большого масштаба. Тогда все пошло бы, именно как задумывалось. Выдача паспортов и ввод зеленых человечков. Но судьба распорядилась иначе. Теперь, как всегда, никто никому не обещал. Еще не вечер, бланки в сейф на долгую память пока что не отложены»;

Елена: «Видимо, "наши" паспорта ушли в Сирию и Венесуэлу. Им нужнее помощь россиян. А мы еще потерпим... По-братски»;

Никита: «Выдача паспорта РФ еще не гарантирует гражданства РФ, обещать – не значит жениться. Во-первых, в Росси еще законодательно нет оснований для упрощенной выдачи, во-вторых, даже судя по имеющейся информации, выдавать паспорта будут только отдельным категориям граждан ДНР(!), и в-третьих, но не по значимости, кто видел эти паспорта? Скорее всего, это будут загранпаспорта, которые не дают никаких социальных гарантий и гражданских прав в РФ, проще говоря – удостоверение личности, фотография с печатью»;

Стеша: «И кому он нужен, такой документ, который прав не дает никаких, а только лишает возможности ездить в Украину?».

Досталось от пользователей соцсетей и Семену Пегову, который сообщил о предстоящей выдаче паспортов не только в соцсетях, но и в эфире одного из центральных российских телеканалов:

Валера: «Победитель в номинации п****бол межгалактического масштаба»;

Алена: «Главный фейкомет весны»;

Гена: «Сказочники ру»;

Света: «Вот зачем он это все говорил?».

Сергей:

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур. Потом уже пойдут пенсионеры. Ну, а затем – обычные граждане», – заверил он.

Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

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