Многие думают об эмиграции: Жители Донецка рассказали о зарплатах, товарах и настроениях в «ДНР» (Фото). Новости

В «ДНР» жители очень устали от происходящего и разочаровались во всем. И при продолжении нынешнего курса, ничего хорошего их не ждет. В этой связи многие думают о смене места жительства и эмиграции. Об этом в соцсетях пишут жители Донецка, описывая ситуацию как в городе, так и в «республике» в целом.

Так, один из дончан (ник «пишет Донецкий») отмечет, что полки магазинов полны товаров. «Ассортимент чуть поменьше чем в РФ, цены чуть повыше, но в целом есть абсолютно все необходимое, что в продуктовых магазинах, что в аптеках. С промтоварами хуже, в смысле есть все, но дорого, сильно дорого», – пишет он.

Мужчина акцентирует, что проблема «Л-ДНР» не в ассортименте товаров, а в доходах, «они по-прежнему низкие». «В армии – до 20 тыс. руб. (8 370 грн по курсу местному курсу валют на 04.04.2019,– прим. ред.) у рядового, на гражданке по-разному, таксист может иметь 20-25 тыс. руб. (8 370-10 460 грн) шахтер – в районе 20 тыс. руб., врачи – менее 10 тыс. руб. (4 185 грн), медсестры – в районе 5 тыс. руб. (2 090 грн), учителя – до 13-15 тыс. руб. (5 440-6 275 грн), в основном менее 10 тыс. руб.» – детализирует он.

Дончанин констатирует, что «хуже стало с дорогами» – «затертая разметка, трещины... но светофоры работают». В подтверждение своих слов он публикует фото города.

«Чистота в городе осталась идеальная, правда, визуально наблюдая, мусор вывозят похуже. Трафик в центре неплохой, и людей и авто много (относительно), но... до довоенного уровня очень далеко, да и приток вызван бегством в Донецк людей из районов и ЛНР. Что касается дончан – почти все либо были в РФ на заработках, либо планируют туда. Исключение – бизнес, чиновники выше среднего уровня, ценные специалисты или же те, кто попросту невостребован [в России]», – продолжает он.

Бизнес в Донецке работает. Но торговые центры и бутики сменили комиссионки, «дешевые вещи, алкомаркеты, бары». «Впрочем, знакомая жаловалась что все их эти косметические процедуры и прочие солярии в "Чикаго" дороже, чем в аналогичных заведениях РФ», – дополняет житель города.

«Отдельная тема – табак. Разного рода киосков море, правда, узнаваемые марки лучше не брать, легких жалко. Лучшими считаются армянские сигареты, но цены на них – российские. Остальная экзотика (сам купил пачку, "сделано в ОАЭ") ценою дешевле 70 руб. (29 грн) попросту опасна для здоровья. Есть и укрконтрабанда, по 150 руб. (63 грн) пачка. Дешево стоит и алкоголь, но не потребляю, не эксперт», – рассказал он.

В центре Донецка много закрытых магазинов с вывесками и рекламой 2014 года, «которые, кажется мне, не снимают намеренно, дабы вид не портить».

О войне в центральных районах напоминают разве что усиленные патрули и «непропорционально большое количество людей в камуфляже».

«Большинство все-таки верит в благополучный исход, российские документы и конец войны после выборов в Украине. Хотя вера иррациональная, из того, что умом понимаем, а вот душа хочет верить. В целом народ жутко устал и разочаровался во всем. [ликвидированного в августе 2018 года "главу ДНР"] Захарченко, кстати, вспоминают хорошо, а вот нынешнего [Дениса Пушилина] не любят все, исключений не встретил», – говорит он о настроениях среди гражданских жителей.

«Повторяю, все это касается центральных районов Донецка, где жизнь относительно стабильная и благополучная, в прифронтовых – все по-другому. Взять другие города, вроде Горловки, где под нож идет уже и "Стирол", там и центр Донецка за оазис кажется. Но тем не менее, и здесь очень многие думают о смене места жительства и эмиграции. В принципе, при продолжении нынешнего курса, и этот последний оазис, с жизнью, напоминающей довоенную, ничего хорошего не ждет», – считает дончанин.

Иные жители города в целом ситуацию подтверждают.

«Эти "патрули" на главных перекрестках появились после убийства Захарченко. Что они делают, почему и кого останавливают, для меня до сих пор загадка. Обычные гайцы до сих пор на тех же местах стоят, что и при Украине, косят денюжку. "Идеальная чистота" только в центре, точнее – в центре центра... Дворники со дворов исчезли год назад. Думаю, числилось много, а работали пенсионеры да алкаши. Какая с них работа? Но теперь и этих нет. Тем, кто живёт в многоквартирных домах, еще "повезло", купить угля на зиму в частный дом – вот где голодная жизнь. По дорогам и так понятно, даже латки прошлогодние развалились. Что не мешает некоторым уникалам заявлять, что сейчас делается в разы больше, чем при Украине», – подмечает дончанин, публикующийся под ником «leogris».

Проблемы в коммунальной сфере подмечают и другие местные жители. «С комуналкой все очень плохо, во всех отраслях. Снабжение фактически прекратилось, даже с*аные рукавицы перестали выдавать. Фактически нигде не делается ничего, просто нечем, даже если люди еще остались. Некоторая видимость благополучия создается прошлым заделом, но когда он исчерпается, процесс разрушения пойдет лавинообразно. Уборка – это вершина айсберга, пытаются частично решать, заставляя предприятия выгонять сотрудников на бесплатные субботники. Нам 4 субботы надо было бесплатно отработать», – рассказывает иной мужчина.

Также говорят, что «заполненность» полок в супермаркетах не говорит о широте выбора – ассортимент в магазинах скудный. «Большое количество бутылок с молочкой на полках не отменяет скудость ассортимента. Как и невероятно паскудное качество практически всех продуктов. Но в целом, для непритязательных людей жизнь более-менее устоялась. Для тех, кто хочет жить полной жизнью, в Донецке делать просто нечего. Кошмар здесь еще не состоялся, но уже в развитии. Проблемой здесь является практически все, кроме пожрать и выпить. И самое ужасное, что даже проблеска надежды нет», – сетует Елена.

«В магазинах продуктовых все необходимое есть, но попробуй на работе задержаться лишних полчаса. Молочки уже может и не хватить. Так-то она есть на полках, но я беру ту которую очень быстро разбирают. Приходится иногда покупать на 2-3 дня вперед», – дополняет «samba».

Также дончане за 5 лет устали от комендантского часа и жалуются на плохую работу городского транспорта. «И дело даже не в том, что после 23:00 на улицу не выйти, но он поджимает весь остальной режим города под себя. Уже после 7-8 вечера многие дальние маршруты по городу не ходят. Троллейбус № 2 по Артема стал ходить после рабочего дня не так часто, как раньше. Иногда решишь подъехать 2-3 остановки и стоишь минут 10. А это главная улица в городе и по большей ее части ходит только троллейбус», – акцентирует «samba».

И все соглашаются, что «на данный момент перспективы не просматриваются».