Пенсии «неконтролируемым»: Виден ли свет в конце тоннеля?. Статьи

Украинским пенсионерам, которые живут на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса, ожидать начала выплат пенсий и уж тем более погашения долгов по украинским пенсиям в ближайшем обозримом будущем не стоит. Этот и так вполне очевидный факт в очередной раз подтвердила несколько дней назад координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

«Вопрос [этих[ пенсионных выплат выносился и на Минские переговоры, и на межгосударственных переговорах он постоянно звучит. Международные организации, которые принимают участие в Минских переговорах, и дипломаты неоднократно говорили о том, что с того момента, как этот пенсионный вопрос был вынесен на Минские переговоры, он законсервирован. Не решать его в пользу граждан стало какой-то принципиальной позицией для украинского правительства», -– сообщила она.

И в самом деле, вопрос пенсионных выплат жителям неподконтрольного Донбасса с начала военного конфликта (с 2014 г.) и по настоящий момент не сдвинулся с места ни на миллиметр…

Не сумевшие выехать

Пенсии жителям, оставшимся за линией разграничения, перестали платить с лета 2014 года. С неподконтрольных территорий организованно выехали в Украину все государственные структуры, в т.ч. и подразделения Пенсионного фонда Украины, а также филиалы и отделения всех украинских банков. Таким образом, платить украинские пенсии оставшимся в «ЛНР» и «ДНР» стало попросту некому.

Но уже с августа 2014 года каждый украинский пенсионер мог приехать на подконтрольную территорию, обратиться в любое отделение Пенсионного фонда со своими документами и в течение буквально получаса восстановить свое пенсионное дело и пенсионные выплаты. Практически без проблем.

По некоторым данным, этой возможностью воспользовались почти все пенсионеры с неконтролируемых территорий, кроме примерно 300 тыс. человек. Эти люди по различным причинам не смогли (термин – не захотели – по отношению к деньгам едва ли уместен) выехать за своей пенсией на контролируемую территорию.

Так, собственно, и родилась проблема выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса.

Уже осенью 2014 года для получения выплат необходимо было регистрироваться в качестве переселенца. А к середине 2015 года каждого переселенца обязали проходить регистрацию в паспортном столе и стали проверять по месту декларируемого жительства.

Часть «неподконтрольных» пенсионеров спасовала перед созданными им трудностями, другая часть – реально перебралась на контролируемую Украиной территорию и на самом деле стала внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Третья часть стала так называемыми «пенсионными туристами» – пенсионерами, которые декларировали, что стали ВПЛ, но на самом деле продолжали жить в «Л-ДНР» и лишь время от времени пересекали линию разграничения, чтобы получить свою пенсию. Законно причитающуюся.

Чтобы выбрали пенсии

Правительство (и подчиненные ему государственные структуры) начали сражение не на жизнь, а на смерть с этими «туристами». Появились «списки СБУ», в борьбу включилась система «Аркан», всех пенсионеров перевели в государственный «Ощадбанк», а потом ввели обновленное пенсионное удостоверение, появились «списки Минфина». Ко всему этому добавились проверка социальными службами места проживания ВПЛ раз в полгода и правило, по которому ВПЛ теряет выплаты, если находится на неконтролируемой территории более 60 дней. И это не все.

Ужесточения выплат сыпались как из рога изобилия. Официально такие шаги чиновники объясняли массовыми мошенничествами в процессе получения пенсий (и других социальных выплат). Но на самом деле причины, скорее всего, были другими.

С самого начала правительством была поставлена задача перетянуть на контролируемую Украиной территорию как можно большее количество людей из «Л-ДНР». Поначалу это неплохо получалось. Однако, по мере того, как становилось все более очевидным, что правительство не будет на самом деле решать главные проблемы переселенцев – с жильем, работой и доходами вообще, – часть людей и вовсе вернулась на неконтролируемую территорию.

Причин такого шага было много. Но главной была одна. На неконтролируемой территории почти все ВПЛ имели свое собственное жилье. В Украине почти никто из них самостоятельно жильем обзавестись не смог бы никогда. А, как известно, свое жилье – самая большая собственность для подавляющего большинства переселенцев (и не переселенцев также). Ради нее можно смириться и с низкими доходами, и с отсутствием перспектив, и даже с проблемами получения пенсий и социальных выплат. Потому, что в перспективах жить не будешь и детей на них спать не положишь…

Сколько их там?

В результате такого взаимного перетекания жителей неконтролируемых территорий в переселенцев и обратно, большинство экспертов окончательно запуталось, пытаясь оценить количество пенсионеров, реально проживающих в «Л-ДНР». Экспертные оценки их количества в основном «гуляют» в пределах от 160 тыс. до 700 тыс. человек. Иногда «забредая» к отметке 1 млн чел. Но в общем и целом…

«В Украине 1,5 млн ВПЛ, из которых на контролируемой Украиной территории пенсию получают 570 тыс. человек. По состоянию на 2014 год на Донбассе проживало около 1,2 млн пенсионеров. Соответственно, больше половины пенсионеров, которые не могут по тем или иным причинам выехать сюда и зарегистрироваться как ВПЛ, не получают пенсии» – заявила летом прошлого года представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Где-то так.

Ничего странного в таком разбросе оценок нет, так как в это количество сейчас входят сразу несколько категорий пенсионеров: и те, кто никогда не выезжал с неконтролируемых территорий и не регистрировался как ВПЛ, и те, кто выехал, зарегистрировался в качестве ВПЛ, а затем вернулся на неконтролируемые территории, и те, кто, реально проживая в «республиках», продолжает делать вид, что он – истинный переселенец, живущий под контролем украинских властей. Сколько именно людей находится в каждой из этих групп в Украине не знает никто.

В какой-то момент в начале 2016 года правительство столкнулось с нарастающим как снежный ком дефицитом Пенсионного фонда. В этом смысле и постоянные жители неконтролируемых территорий и те ВПЛ-пенсионеры, которые вернулись на эти территории, были просто финансовым подарком судьбы.

С одной стороны, можно было различными способами и под любым предлогом не выплачивать им пенсии, уменьшая тем самым проблемы Пенсионного фонда и государственного бюджета. С другой – увеличивать финансовое давление на бюджеты «ДНР» и «ЛНР», а через них и на Россию, которая реально финансирует практически все социальные выплаты в этих «республиках». Так сказать, политика и экономика в одном флаконе.

За границей «юмора» не поняли

Однако, международные организации и институты такую задумку не оценили. Как известно, на Западе права человека и частная собственность (а пенсия она и есть) – почти святыни. Они начали буквально бомбардировать власти Украины различными малоприятными тезисами по поводу необходимости возобновить пенсионные выплаты. И откровенно не хотели понимать, в чем, собственно, состоит проблема.

В этом смысле можно вспомнить и слова заместителя главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун о необходимости обеспечить «неконтролируемым» жителям доступ к социальным выплатам наравне с другими гражданами Украины, и заявление посла Евросоюза Яна Томбинского, который еще в 2016 сказал, что все, кто имеет право получать пенсии и социальные выплаты, в т.ч. и жители неконтролируемых территорий, должны непременно их получать.

Специалисты правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что «политика Киева по отношению к пенсионерам из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса является дискриминационной из-за требования выезжать на подконтрольную территорию для получения пенсии».

Можно вспомнить письмо Еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнеса Хана с аналогичным обращением к правительству Украины и заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости прекращения дискриминации и возобновления выплат жителям неконтролируемых территорий.

Впрочем, в последнем случае определенная пикантность ситуации заключается в том, что в декабре 2014 года тогдашний вице-президент США Джо Байден похвалил тогдашнего премьера Украины Арсения Яценюка как раз за «заморозку» пенсионных и социальных выплат жителям неподконтрольного Донбасса. Но с тех пор позиция США по тому вопросу существенно изменилась. По крайней мере на словах…

После дождичка в четверг

Позиция украинских чиновников как бы проста и понятна. Они никогда не отказывались от выплаты пенсий и социальных выплат жителям неконтролируемых Украиной территорий. Однако, постоянно упирали на невозможность осуществить все эти выплаты чисто физически или технически. И всегда добавляли, что «как только, так сразу».

«Доступа туда нет абсолютно. Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет. Наша основная задача — выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, есть риск, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу — выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль. Мы должны контролировать, находится ли человек на подконтрольной территории и получает ли пенсию сам. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя, и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, что пенсия выплачивается даже боевикам», — сообщил не так давно заместитель министра труда и социальной политики Николай Шамбир.

Примерно тогда же экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский дал ответ на вопрос, когда же жители неконтролируемых Украиной территорий смогут получить свои пенсии. «Жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса, которые испытывают сложности с передвижением из-за инвалидности либо преклонного возраста, пенсии выплатят после установления на неподконтрольных территориях международной администрации. После появления миротворцев на границе с Россией и начала работы переходной администрации под международным контролем начнутся реальные выплаты задолженности пенсионерам на неподконтрольном Донбассе», – сказал он и повторил тезис о том, что в противном случае нет никаких технических возможностей для выплат.

Однако доверия к подобным заявлениям уже почти ни у кого не осталось, потому, что в свете некоторых фактов они… выглядят совершенно неправдоподобно.

Красный Крест нам не пара

Классическим примером здесь может служить ситуация вокруг Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, в конце сентября прошлого года тот же заместитель министра труда и соцполитики Николай Шамбир заявил: «Каких-то предложений от Красного Креста (по выплате пенсий на неподконтрольном Донбассе) не было. Я скажу так, что за 4 года по сути войны ни одного предложения от международных организаций касательно решения этого вопроса не было. Реальных предложений».

«Гуманитарная помощь – это не только продукты питания и медикаменты. Она включает разные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности людей, в том числе, на поддержку их собственных экономических возможностей. Мы готовы работать над механизмом облегчения процесса выплаты пенсий, людям, которые прикованы к постели и находятся на неподконтрольной территории», - к удивлению многих заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиман.

«Еще в декабре 2017 года в Украине утверждена стратегия, которой предусмотрено, чтобы отдельные государственные органы нашли механизм выплат пенсий жителям оккупированных территорий вне зависимости от наличия справки о статусе ВПЛ. Переговоры представителей нашего министерства с представителями МККК были проведены неоднократно. Международный комитет Красного Креста готов оказать содействие в вопросе получения пенсий жителями временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые не могут выезжать на подконтрольную правительству территорию. Мы готовы к конкретным действиям. Нужно лишь политическое решение. Однако с центральным органом, который отвечает за этот механизм – Пенсионным фондом - пока не удается найти взаимопонимания. Более того, практически везде через СМИ нам пытаются вдолбить, что Красный Крест сам отказывается и что это невозможно», – озадачил еще больше замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Но в конце концов, Николай Шамбир элегантно расставил все точки над «i». «Давайте станем реалистами. Например, берет какая-то сторонняя организация вопрос доставки "туда" пенсий. Могут ли они гарантировать доставку именно пенсионерам? Не могут. И, соответственно, дать средства сторонней организации – я не думаю, что кто-то возьмет на себя смелость», – сказал он, подтвердив, что проблема не в отсутствии возможностей. Проблема как раз в соответствующей позиции правительства.

Официально она звучит так – «Украина не может и не будет делегировать полномочия по выплате пенсий какой-либо другой стороне (в том числе МККК)». Впрочем, сама она также платить не склонна.

Когда не хочется, тогда и не можется

Правозащитники быстро обнаружили, что никакого механизма создавать… не нужно. «Есть разработанный порядок выплат пенсий для оккупированного Крыма. Человек, постоянно проживающий в Крыму, может обратиться в управление Пенсионного фонда в Херсонской области и получить пенсию без справки ВПЛ. Однако, в отношении Донбасса Пенсионный фонд говорит, что такое невозможно», – сообщила сотрудник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

Не подошли правительству и несколько других вариантов, предложенных экспертами. К примеру, оказались неприемлемыми мобильные отделения «Ощадбанка», работающие с пенсионерами с неконтролируемых территорий прямо на КПВВ.

Поколебать такую позицию не смогла даже Большая палата Верховного суда Украины, которая в сентябре прошлого года решила, что государство обязано выплачивать пенсию переселенцам, даже если они вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию. Решение на действия правительства видимого влияния не оказало.

Именно такая несокрушимая решимость правительства не платить пенсии жителям неконтролируемых территорий, этим самым жителям ничего хорошего не сулит. В том числе и их собственных пенсий…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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