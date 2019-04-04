В зоне ООС прошли отборочные соревнования по военизированному кроссу (Видео). Новости

В бригадах и частях Объединенных сил прошли отборочные соревнования по военизированному кроссу. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На базе одной из бригад, которая выполняет боевые задачи на востоке Украины, состоялись отборочные соревнования по военизированному кроссу. Впервые участие в этих всеукраинских военных соревнованиях принимали военнослужащие-женщины.

В военизированный кросс входит три этапа. Это, собственно, сам кросс на три километра по пересеченной местности с оружием, стрельба из автомата по ростовым мишеням и бросание наступательной гранаты. Нормативы, как таковые, отсутствуют. Победа засчитывается по олимпийской системе – то есть, тому, кто показал лучший результат, чем другие кандидаты. Также не учитываются воинское звание, возраст и пол участника этих гонок.