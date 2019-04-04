Классические и авторские напитки: В Краматорске участники АТО открыли социальную кофейню (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) участники АТО открыли социальную кофейню. 80% прибыли будет идти на развитие Центра поддержки ветеранов АТО и их семей «Рядом» («Поруч»).

Инициировал создание кофейни участник АТО Владимир Бабич. 20% прибыли он будет оставлять, а 80% будут идти на потребности центра: оплату коммунальных услуг, зарплату юристам, психологам, социальным работникам.

В самой кофейне сейчас работают два сотрудника. Попробовать здесь можно 12 видов кофе: классические латте, эспрессо, капучино и другие. Также есть авторские напитки – к примеру, рецепт одного из них похож на рецепт капучино, только вместо молока добавляется апельсиновый сок.

Кофе варят с помощью машины, купленной за грантовые деньги.

По словам Владимира Бабича, кофейню удалось запустить при помощи фонда «Восточная Европа», у которого есть программа по поддержке социального предпринимательства.

Защитив грант, создатели пустили полученные деньги на оборудование и на отделку помещения. 90% ремонтных работ участники АТО сделали своими руками. Но пока что ремонт полностью не завершен: нуждается в обновлении потолок. Он будет отремонтирован с первых прибылей.

Кроме того, параллельно ремонтируются помещения для тренажерного и актового залов. Еще одну комнату уже оформили для проведения социальных бесплатных занятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»