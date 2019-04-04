В «ДНР» сообщили количество пострадавших в ДТП детей. Новости

19 детей получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области с начала 2019 года. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В 2019 году с участием несовершеннолетних зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 детей были травмированы», – утверждают в «МВД».

В ряде случаев дети становились виновниками аварий. В числе наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения с их стороны – переход улицы в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую часть.

Читайте также: