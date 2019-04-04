В Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают местные жители, авария произошла 3 апреля днем на Ленинском проспекте: столкнулись легковые авто. На месте работали сотрудники «полиции».

Также дончане в местном паблике публикуют фото с места аварии:

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