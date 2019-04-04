В «ДНР» обязали предпринимателя передать в «госрезерв» пшеницу . Новости

«Арбитражный суд ДНР» обязал предпринимателя передать в «госрезерв» зерно пшеницы 3-го класса в количестве 7,381 тонн. Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры».

«Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском в интересах государственного резервного фонда ДНР к физическому лицу – предпринимателю об обязывании передать в резервный фонд сельскохозяйственную продукцию, а именно зерно пшеницы 3-го класса в количестве 7,381 тонн», – утверждают в «ДНР».

«Было установлено, что ответчик, как сельхозпроизводитель, получил гуманитарный груз, а именно – аммиачную селитру в количестве 5 тонн для проведения комплекса полевых работ и соблюдения агротехнических мероприятий. При этом он обязался передать сельскохозяйственную продукцию (зерно пшеницы) в государственный резервный фонд для наполнения государственного материального резерва республики», – добавляют в «прокуратуре».

В «ДНР» уверяют, что предприниматель свои обязательства не выполнил, «прокурор» обратился в «суд». «Арбитражный суд ДНР обязал ответчика выполнить обязательства перед государственным резервным фондом ДНР», – заявляют в «республике».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в декабре 2018 года на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. В «правительстве» в ситуации обвинили спекулянтов.

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