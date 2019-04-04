Мгновения жизни и путь домой: В Луцке состоялась выставка картин переселенки из Донецка (Фото). Новости

В Луцке свою первую персональную выставку картин представила переселенка из Донецка Ирина Голощапова. До войны на Донбассе она работала в Государственной фискальной службе. Переехав на Волынь, занялась любимым делом – искусством.

Выставка Ирины Голощаповой прошла в арт-галерее «Луцк» под названием «Мгновения жизни».

«У сегодняшней выставки нет какой-то определенной темы. Это результат моей работы за последние три года, поэтому здесь разные работы, которые написаны разными материалами и стилями. Тут есть акварель, фактурная паста, масло, акрил, пластилин. Стили разные, такая своеобразная мозаика, поэтому и называется "Мгновения жизни"», – говорит автор экспозиции.

Ирина переехала в Луцк в 2015 году. Здесь она организовала творческое объединение «Дары Макош», в котором обучает рисованию.

«Это основная моя реализация, потому что иначе у меня не получается жить. Мне мешают сны о сплетениях узоров, цветов, красок. Если я долго не рисую, то откуда-то изнутри такое: "Ты чего не рисуешь? Чего стоишь? Давай, выдавай что-то новое"», – отмечает переселенка.

На выставке самая новая ее картина называется «Домой». Эта работа нравится автору больше всего. «Воздух наполнен сладким запахом лаванды, перед ней – сказочный закат. И вообще все похоже на сказку, но на самом деле смысл этой картины для меня значительно глубже – это мой путь к себе, возвращение после всех испытаний, жизненных перипетий к себе, к своему стержню, к моей основе, возвращение домой», – пояснила художница.

Среди посетителей выставки и ученики Ирины. «Я ходила к ней на уроки по акварели. Она прекрасный учитель, прекрасный художник и прекрасный человек. У нее нет авторитарности. Она очень равно относится и к детям, и к взрослым, как к своим ученикам. Я видела, как она работает, мне это очень импонирует», – делится эмоциями Елена Мальва.

Директор Департамента культуры Луцкого городского совета Татьяна Гнатив отметила, что художница нашла в Луцке свой новый дом и это очень приятно. «Мы рады, что Ирина раскрывает свои таланты, свои творческие возможности», – сказала она.

Кроме картин, на выставке были представлены и рукодельные работы художницы. Сама Ирина отмечает, что разные стили в ее работах говорят о том, что она свое творчество не сдерживает.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Волынь»

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