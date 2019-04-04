Обработано 100% протоколов: ЦИК определила, кто выходит в финал президентской гонки (Инфографика). Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей.

Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов. Далее в первой пятерке идут Петр Порошенко – 15,95%, Юлия Тимошенко – 13,40%, Юрий Бойко – 11,67%, Анатолий Гриценко – 6,91%.

Т.к. ни один из претендентов на пост главы государства не получил абсолютного большинства голосов (50% + 1 голос), то состоится второй тур выборов. По результатам голосования 31 марта, в него выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко

В разрезе регионов Зеленский стал лидером в 20 областях страны, В Тернопольской и Львовской областях победил Порошенко, в Донецкой и Луганской – Бойко. Юлия Тимошенко удержала 1-е место в Ивано-Франковской области.

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Напомним, что ранее ЦИК обнародовала результаты подсчета 100% протоколов по Донецкой области и по Луганской области. В 2019-м на Донбассе избиратели голосовали втрое активнее, чем на выборах президента в 2014 году. Однако за 5 лет мнения о политиках жителей Донецкой и Луганской областей существенно изменились.

Как сообщалось ранее, дата второго тура выборов президента Украины – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.

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