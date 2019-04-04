В ОБСЕ рассказали о новых препятствиях мониторингу на неподконтрольной Донетчине. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в направлении патруля Миссии ОБСЕ дважды агрессивно маневрировал автомобиль, за рулем которого находились мужчины в одежде военного типа. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 3 апреля.

Сообщается, что 2 апреля во время патрулирования недалеко от села Заиченко (неподконтрольного правительству, в 26 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели увидели транспортное средство c гражданскими номерными знаками, следовавшее в противоположном направлении. Данный автомобиль резко выехал на дорожную полосу, по которой ехал патруль Миссии, тем самым вынудив первый автомобиль патруля свернуть в сторону во избежание столкновения. Затем это транспортное средство повторило такой же маневр в направлении второго автомобиля патруля, после чего уехало.

Приблизительно через час, когда патруль СММ пребывал недалеко от Заиченко, наблюдатели вновь увидели то же гражданское транспортное средство, в котором находились двое мужчин в одежде военного типа, следовавшее прямо на патруль. Транспортное средство резко остановилось практически вплотную к первому автомобилю патруля Миссии, а затем сдало назад и совершило тот же маневр в направлении второго автомобиля СММ, вновь резко затормозив и едва не врезавшись в автомобиль Миссии. После этого это авто сдало назад и уехало.