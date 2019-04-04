Сменить оператора, но оставить номер: Подробности об услуге. Новости

Совсем скоро в Украине должна заработать услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволит украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона, сообщает «Сегодня».

Услуга по переносу абонентских номеров известна также, как MNP (Mobile Number Portabilit), с ее помощью абоненты смогут выбрать другого оператора, но при этом полностью сохранить свой номер. Это очень удобно в первую очередь для того, чтобы не потерять при переходе на новый номер важные контакты, связи и знакомства (как это зачастую происходит).

За рубежом такая услуга появилась еще в конце 90-х годов прошлого века, а первыми странами, которые ее запустили, стали Великобритания и Нидерланды. Украина осталась одной из немногих стран постсоветского пространства, где такой услуги еще нет.

Операторы обещали, что MNP будет платной, но стоить будет чисто символическую сумму, которая окажется посильной для всех. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно:

прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.

в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера, и выбрать тот тарифный план, который вам подходит.

заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис.

если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Номер будет всегда активным, а для людей, которые позвонят после смены оператора по вашему номеру, будет звучать сообщение о том, что вы перешли на другого оператора, поэтому неразберихи возникнуть не должно.

Запуск услуги запланирован на 1 мая 2019 года. В компании «Vodafone» журналистам рассказали, что они полностью готовы и уже завершили подготовку к тестированию услуги.

«Мы были готовы к техническому тестированию услуги еще в феврале. Но поскольку услуга предполагает четкое взаимодействие всех участников рынка, ее запуск зависит и от готовности других операторов. Поэтому мы ждем, пока все будут готовы оттестировать взаимодействие. Запуск услуги запланирован на 1 мая», – отмечают в компании.

Александр Комаров, президент компании «Киевстар», рассказал изданию, что они тоже заинтересованы в запуске новшества с мая.

«"Киевстар" ответственно подошел к организации доступности MNP на своей сети, и подготовил все системы и процедуры к запуску MNP на своей сети. Мы заинтересованы в том, чтобы услуга MNP с 01 мая работала безупречно у всех компаний мобильной связи и абоненты, которые хотят перейти в нашу сеть, сохранив свой номер телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно», – пояснил Комаров.

Еще один украинский оператор «lifecell» также подтвердил свою готовность.

«"lifecell" всегда был драйвером внедрения этой услуги в Украине, поэтому мы готовились к ее внедрению заранее и ждем 1 мая, когда каждый абонент станет реальным владельцем своего номера и получит возможность свободно выбирать оператора в соответствии с качеством услуг, стоимости и наличии всех необходимых сервисов», – отметили в компании.

Операторы уверены, что никаких препятствий для запуска услуги в назначенный срок нет и не будет, поэтому уже в мае украинцы смогут сменить оператора, но сохранить свой номер телефона.

Согласно исследованиям, новая услуга переноса номеров может заинтересовать около 10% украинцев. Операторы отмечают, что в разных странах услугой пользуются максимум до 10-15% абонентов.

«По нашим оценкам в Украине в целом около 1 млн абонентов, которые мигрируют от оператора к оператору. Процент постоянных абонентов достаточно высок. Но смысл услуги MNP заключается в свободе выбора абонента, которая с запуском услуги становится практически не ограниченной ничем», – комментируют в компании «Vodafone».

Александр Комаров, президент компании «Киевстар», говорят, что у них 26,5 млн клиентов и самый низкий отток абонентов, поэтому, согласно их прогнозам, уровень миграции не будет достаточно высоким. Например, в Казахстане, где такая же услуга запустилась в январе 2016 года, миграция клиентов составила всего 0,8%.

В «lifecell» также отмечают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке, но это не значит, что все придут подавать заявление на перенос номера 1 мая 2019.

«Многое будет зависеть от того, насколько удастся упростить этот процесс для абонента, и объяснить пользователям, что наконец в Украине также существует цивилизованный способ сменить мобильного оператора, ориентируясь на качество услуг и привлекательность предложений, а не на то, какой номер знает его окружения. Также важно, чтобы все абоненты, которые готовы воспользоваться услугой MNP, предварительно прошли регистрацию у своего оператора, пока это можно сделать дистанционно, не посещая магазин», – подытожили в компании.