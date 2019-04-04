Лошади-лекари: Как во Львове проходит реабилитация участников боевых действий (Фото). Новости

Во Львове для бывших участников боевых действий организовали занятия с лошадьми. Такая реабилитация помогает военным восстановиться после ранений, полученных на передовой, и улучшить свое психологическое состояние.

В 2014 году Роман Парамуща пошел на фронт добровольцем, участвовал в освобождении Марьинки, воевал под Иловайском в Донецкой области. После возвращения домой мужчине потребовалась психологическая реабилитация, помогло общение с лошадьми.

«Исчезает стресс, раздражительность, лошадь умиротворяет, успокаивает. У меня нормализовался сон, ты становишься спокойнее, находишь гармонию», – рассказывает военный.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

От ношения бронежилета у Назара появились проблемы с позвоночником. После третьего занятия верховой ездой почувствовал себя лучше. «Без седла ты больше привыкаешь к лошади, ты чувствуешь все ее мышцы, чувствуешь, как лошадь ведет себя и расслабляешься максимально. Все твои мышцы тоже работают», – говорит он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Во время верховой езды нагрузку получают все группы мышц, что помогает лечить травмы опорно-двигательного аппарата. «Очень полезное упражнение, если есть боли в спине, то это хорошо растягивает позвоночник, можно это делать на шагу, когда лошадь идет, достаточно даже вот так повисеть», – рассказывает иппотерапевт Александра Хандогина.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Минимальный курс лечения – 5 занятий. Иппотерапевт Александра разработала его вместе с мужем. «Мой муж – участник боевых действий. Он на себе почувствовал, что это такое. У него улучшилось психо-эмоциональное состояние. Он стал менее агрессивным и раздражительным. Главное – не мешать, дать лошадь и не мешать. Надо, чтобы они сами находили взаимопонимание с лошадью, общались с ней – это главное», – говорит женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Занятия иппотерапией для участников боевых действий бесплатные. На курс уже записались более 20 человек. Желающие пройти лечение могут обратиться в Центр предоставления услуг участникам боевых действий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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