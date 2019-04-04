Ситуация в пунктах пропуска утром 4 апреля: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 4 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 31 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7225 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6550 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5600 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3650 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7995 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Геннадий: «6:55. На "Каргилле" на 05:10 основная 60, льгота 40».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «8:07. Октябрь в Мариуполь – очередь от конца села».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.