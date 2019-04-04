Дебаты – это не шоу: Порошенко ответил Зеленскому (Видео). Новости

Президент Украины Петр Порошенко ответил на вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Соответствующий видеоролик размещен на странице Петра Порошенко в Facebook.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе "Общественного телевидения" с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», – написал президент.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты.

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