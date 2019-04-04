Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 160 тонн гумпомощи. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 8 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 8 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (продукты питания) весом 160 тонн», – сказано в сообщении.