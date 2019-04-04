На Луганщине депутаты Рубежного заявили о нарушении прав жителей города со стороны исполкома. Новости

В представительство омбудсмена на Донбассе с коллективным обращением о нарушениях прав человека пришли 4 депутатов городского совета и представители правозащитных организаций г. Рубежное (Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Депутаты и общественники сообщили мне о нарушении прав жителей г. Рубежное на доступ к публичной информации со стороны исполнительного комитета Рубежанского городского совета и мэра города, отказе местной власти от формирования общественного совета, нарушении прав депутатов Рубежанского городского совета и препятствиях в их деятельности», – написал он.

«Мы естественно приняли обращения граждан, заверили, что максимально быстро и эффективно отреагируем на их обращение», – добавил Лисянский.

Как сообщалось ранее, 21 марта в Лисичанске (Луганская обл.) открыли главный офис регионального представительства в Донецкой и Луганской областях Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Сюда с момента открытия обращаются за помощью жители Донбасса и люди с неподконтрольных украинским властям территорий региона.

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